انت الان تتابع دراما العقرب والجدي: نزاعات صغيرة.. انتصارات كبيرة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:فيروز ياسر ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٠ ص

العقرب والجدي.. يالها من علاقة!

العقرب والجدي.. يا لهما من برجين غريبين حقا، كل شيء عندهما أبيض أو أسود في تصرفاتهما وردود أفعالهما، لا يعرفان الرمادية أبدا، ولا تعتقد كثيرا أن اللقاء الأول بينهما سيكون رومانسيا مليئا بالحب، بل هناك صراعات ونزاعات تستمر لفترة وبعدها تهدأ النيران وتظهر العاطفة. وذلك رغم أن الرجل العقرب لا يملك سوى النضوج الذي يكون سببا في نجاح العلاقة، أما الجدي فهو يركز على أهدافه الشخصية، وبناء على ذلك نسأل: هل تستمر العلاقة وينجح الزواج أم سيأخذ مسارا آخر؟، اعرف ذلك حسبما ذكر موقع Quora.

- نشأت أنثى الجدي في أسرة دائما ما تسعى للوصول إلى القمة، طموحها جارف، وعند اختيارها لك ستكون مهمتك شاقة، فهي في حاجة إلى رجل مؤمن بنفسه ومخطط لمستقبله، ناجح على المستوى المهني ولديه مكانة اجتماعية كبيرة، وإذا اكتشفت أن هذه الصفات ليست موجودة فلن تُكمل علاقتها معك. - يتشارك البرجان في صعوبة الثقة بالآخرين،