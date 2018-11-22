انت الان تتابع الإسماعيلي يدرس إقالة فييرا.. وثنائي محلي الأقرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٤ ص

جورفان فييرا

بعد مرور 48 يومًا فقط على توليه القيادة الفنية خلفًا للمدرب الجزائري خير الدين مضوي، تدرس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إقالة البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالدراويش، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية، بعد سقوطه أمام الإنتاج الحربي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعبه ووسط جماهيره، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الممتاز. وتتجه النية داخل الإسماعيلي إلى التعاقد مع مدير فني محلي، وظهر اسما الثنائي علي ماهر، وإيهاب جلال.

إدارة الدراويش دعت لاجتماع عاجل خلال الساعات المقبلة، إلا أنها لن تتخذ قرار إقالة او إستمرار المدرب البرازيلي، إلا عقب المواجهة الإفريقية المقبلة، التي تقام يوم الثلاثاء المقبل أمام ميساجيرو نجوزي البوروندي على ملعب الأخير، ضمن ذهاب دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا. جماهير الإسماعيلى المتواجدة فى مدرجات