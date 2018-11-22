شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الصعيدى: استعانة "التموين" بالقطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن استعانة وزارة التموين بالقطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية سيساهم فى نجاح تلك المجمعات، خاصة أن القطاع الخاص يحقق نجاحات كثيرة فى العديد من المجالات.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مشاركة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية يتعلق فقط بالإدارة وليس شراء تلك المجمعات، حيث يتم الاستعانة بخبرات القطاع الخاص فى إنجاح تلك المجمعات الاستهلاكية وزيادة انتشارها فى المحافظات.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تطبق نفس الفكرة فى شركات القطاع العام التى تشهد خسائر كبرى، ويتم الاستعانة بالقطاعات الخاصة فى إدارتها، حيث أن الحكومة تشارك بالشركة أو المجمع والقطاع الخاص يشارك بالإدارة وتنفيذ خططه الجديدة فى إدارة تلك الشركات والمجمعات الاستهلاكية.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكد على أن إدارة المجمعات الاستهلاكية من جانب القطاع الخاص ليس لها علاقة بالخصخصة حيث ستظل أصول المجمعات مملوكة للدولة وما يحدث هو إدارة المنافذ فقط لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد، مشيرًا إلى أن ذلك هو توجه الدولة ليكون القطاع الخاص شريك أساسى وسبق وحدث فى مجموعة من الفنادق لإدارتها من جانب القطاع الخاص.