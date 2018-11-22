ترند الموجز| جريمة بشعة في الكويت والضحية مصري.. وحقيقة إعادة النهائي الإفريقي بين الأهلي والترجي.. وأضخم تخفيضات "كارفور" في البلاك فرايداي

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، نزيف الغربة مستمر.. بعد اعتداء كويتيات على مصرية.. ومقتل صيدلي السعودية.. جريمة بشعة في الكويت والضحية مصري، والبطولة الحرام.. بعد سيكازوي.. إيقاف مهدي عبيد.. وحقيقة إعادة النهائي الإفريقي بين الأهلي والترجي، وأضخم عروض وتخفيضات "كارفور" في البلاك فرايداي.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

نزيف الغربة مستمر.. بعد اعتداء كويتيات على مصرية.. ومقتل صيدلي السعودية.. جريمة بشعة في الكويت والضحية مصري

بعد أيام من حادثي اعتداء 4 سيدات كويتيات على مصرية، ومقتل صيدلي مصري في السعودية، شهدت الكويت جريمة جديدة، حيث لقى مواطن مصري مصرعه بعدة طعنات بالسكين، وتم إلقاء جثته أمام أحد المستشفيات.

وكشفت مصادر أمنية لصحيفة القبس الكويتية، أن سائق تاكسي ألقى جثة مصري مطعون بالسكين في مناطق متفرقة بجسده، أمام مستشفى مبارك، في منطقة الجابرية بالكويت، وفر هاربًا.

وأضافت الصحيفة أن السائق ألقى الجثة أمام المستشفى، قبل أن يلوذ بالفرار، لكن رجال المباحث الجنائية بالكويت ألقوا القبض عليه، بعد أن التقط أحد المواطنين رقم لوحة التاكسي، أثناء إلقاء الجثة في مكان مظلم عند المستشفي، وكشفت التحريات أن الجاني وافدا وليس كويتي.

وأكدت المصادر أن المعاينة الأولية أوضحت أن الجثة مصابة بعدة طعنات، ومع رفع البصمات لمعرفة هويتها، تبين أنها لوافد مصري، وتم تحرير محضر بقضية قتل، وجاري إجراء التحقيقات.

الحادث الأول

وفي مطلع الأسبوع الماضي، تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو لسيدة مصرية تدعى فاطمة عزيز، تقيم في الكويت، تروي فيه تفاصيل اعتداء 4 سيدات كويتيات عليها وعلى أطفالها.

وكشفت فاطمة تفاصيل الحادث، وقالت إن إحدى الفتيات الكويتيات كانت تستقل دراجة فصدمت طفل صديقتها الذي كان يقف بجوارها، مشيرة إلى أن الفتاة عندما علمت أنها مصرية من لهجتها انهالت عليها بالضرب بصحبة أربع فتيات أخريات. وتابعت: "البعض قال لي طالما الطفل ليس ابنك أنت بتدخلي ليه، فقلت أنه طفل صديقتي، وكنت هتدخل حتى لو كان طفلا غريبا لإنقاذه".

واستطردت قائلة: "التقرير الطبي أثبت إصابتي بشرخ في أصبع وكدمات، ولكن هناك إصابات أخرى ظهرت في جسدي بعد توجهي للمنزل، وتم ضربي بالحذاء على رأسي"، مشيرة إلى أن "الشرطة ألقت القبض على الفتيات، ولم تمارس أي ضغوط للتنازل عن المحضر".

الحادث الثاني

وقبل أيام قليلة قُتل صيدلي مصري، يدعى أحمد طه يعمل بالمملكة العربية السعودية، بإحدى الصيدليات في مدينة "جازان"، على يد مواطن سعودي، بسبع طعنات متفرقة، 5 منها في الصدر والبطن وطعنتان في جهة أخرى من الجسد بسلاح أبيض بسبب خلاف نشب بينهما، إثر رفض المجني عليه إرجاع علبة بامبرز إلا بالفاتورة طبقا لتعليمات إدارة الصيدليات هناك.

وبعد وقت قصير ألقت قوات الأمن السعودية القبض على الجاني، وتم تسليمه للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وكشفت وسائل إعلام سعودية أن الجاني هو "معتل نفسي في العقد الثالث من العمر".(رابط الخبر)

البطولة الحرام.. بعد سيكازوي.. إيقاف مهدي عبيد.. وحقيقة إعادة النهائي الإفريقي بين الأهلي والترجي

أثار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه عن إيقاف حكمين أدارا مباراتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تُوج بها الترجي التونسي، مؤخرا على حساب الأهلي، مما دفع البعض للتساؤل حول إمكانية إعادة المباراة النهائية، على خلفية الاتهامات الموجهة للحكمين بالفساد والرشوة.

إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي

في البداية قرر الكاف إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي الذي أدار مباراة الترجى وأول أغسطس الأنجولي فى إياب نصف نهائي دورى الأبطال، وتوجيه تهمة الفساد والرشوة له بعد أخطاءه الجسيمة في اللقاء وتحيزه الشديد للفريق التونسي، بعد أن ألغى هدفا صحيحا لبطل أنجولا.

إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد

وبعدها بساعات أعلن الاتحاد الإفريقي إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد، والذي أدار ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، في برج العرب، بسبب ما شهده اللقاء من قرارات تحكيمية خاطئة.

وقال الكاف في خطابه الموجه للاتحاد الجزائري، أنه تم إيقاف عبيد، بشكل مؤقت عن جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لحين الخضوع لجلسة الاستماع التأديبية وإصدار القرار النهائي بشأنه، وذلك بعد أن تم اتهامه بالفساد.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الاتحاد الجزائري، ولا من الحكم مهدى عبيد، حيث رفض الأخير الرد على أية اتصالات هاتفية للاستفسار حول موقفه من عقوبة الإيقاف التى صدرت بحقه.

هل تُعاد المباراة النهائية؟

وبعد وجود شبهات فساد تحكيمي في لقائي نصف النهائي، والنهائي، يبقى السؤال الأهم، هل ستعاد المباراة النهائية بين الأهلي والترجي في حال ثبوت الاتهامات الموجهة للحكمين؟

خبراء: إعادة المباراتين في حال ثبوت التهم

وفي سياق متصل، أكد خبراء أن لوائح الكاف تنص على إعادة مباراة الترجي وأول أغسطس في إياب نصف نهائي دورى الأبطال، حال إثبات تلقي الحكم رشاوى لمنح بطل تونس بطاقة التأهل للمباراة النهائية، ونفس الأمر للقاء ذهاب المباراة النهائية بين الأهلي والفريق التونسي.

ومن المنتظر أن يخضع الحكمان للتحقيق بلجنة الانضباط، وحال ثبوت تهمة التواطؤ عليهما، ستتم إعادة المباراتين، وبالتالى يتجرد بطل تونس من لقبه المتوج به على حساب الأهلي.

مدير الإعلام بـ"الكاف": مستحيل إعادة المباراتين

وعلى الجانب الأخر يرى محمد ثابت مدير الإعلام بـ"الكاف" أنه من الصعب إعادة أي مباراة، خاصة أن البطولة انتهت وتم تتويج الفائز.

وأضاف ثابت في تصريحات إعلامية أنه من الصعب إعادة مباراة كاملة ضمن بطولة حيث إنها انتهت بكل أحداثها، وهذا الأمر مستحيل أن يحدث.(رابط الخبر)

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