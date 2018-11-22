لبنان يتأثر بمنخفض جوي يؤدي لطقس متقلّب وماطر ابتداءً من منتصف الليل

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "الحوض الشرقي للمتوسط يقع تحت تأثير منخفض جوي مما يؤدي إلى طقس متقلّب وماطر ابتداءً من منتصف الليل".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرراة خاصة على الجبال والداخل، مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تخف حدّة ​الأمطار​ بدءًا من فترة الظهر.

الجمعة: غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة مع إنخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل، تشتّد غزارة الأمطار بدءًا من بعد الظهر في المناطق الداخلية والجنوبية وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

السبت: غائم جزئيًا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال هطول أمطار محلية متفرقة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، بينما تكون الأمطار غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. في المناطق الداخلية والجنوبية.