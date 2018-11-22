أكد عضو "اللقاء التشاوري" وكتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الوليد سكرية أن "الكلام أن الكارثة الإقتصادية ستزداد في لبنان في حال لم تتشكل الحكومة ليس صحيحاً"، مشيراً إلى أن "الأزمة كانت موجودة وتزداد تدريجيا، ومنذ 6 أشهر كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يتحاور مع "القوات اللبنانية" والطائفة الدرزية لإرضاء القوات والطائفة الدرزية حول كيفية توزيع المقاعد الوزارية لهما".
وتساءل سكرية أنه "هل كان لبنان على شفير الهاوية حينها؟"، مشيراً إلى أن "لبنان كان في وضع إقتصادي صعب حينها وكنا نقر بذلك ولكن ليس على شفير الهاوية".
واعتبر أنه "الآن عندما أصبح مطلوباً من الحريري الإعتراف أن هناك فريقاً آخر في الطائفة السنية عليه أن يمثله، يصبح لبنان على شفير الهاوية، هذا الكلام ليس صحيحاً".
شكرا لقرائتكم خبر عن سكرية: عندما أصبح مطلوبا الإعتراف بنا أصبح لبنان على شفير الهاوية؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .