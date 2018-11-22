سفيرة لبنان بالاردن: انفتاحنا تجاه التنوع جعل من لبنان والأردن نموذجين في المسامحة

اشارت سفيرة لبنان في الاردن ترايسي داني شمعون إلى انه "منذ سنة بدأت مهمتي كسفيرة في المملكة الأردنية الهاشمية ولم أتوقع أبدا هذه الدرجة من الأمور المشتركة التي تجمعنا في جوانب كثيرة كالثقافة والنضال والتاريخ بين لبنان والأردن".
وفي كلمة لها خلال الإحتفال الذي اقامته بمناسبة الإستقلال رأت شمعون "هذه الأرض التي نعيش عليها من دون أن ندرك قيمتها هي مهد الحضارات والديانات السماوية، وأنا أشعر بالطمأنينة للصداقة التي تربط لبنان والأردن منذ بداية عهد استقلاليهما والتزامهما تجاه السلام والحفاظ على كرامة الإنسان في هذه المنطقة"، مشيرة الى ان "انفتاحنا تجاه التنوع الديني والحضاري جعل من لبنان والأردن نموذجين في المسامحة والعدالة والحرية في زمن يتجه فيه العالم إلى العنف والتطرف".
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