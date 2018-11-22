القرعاوي: المثالثة التي يسعى البعض إليها لن تمر

أكد عضو كتلة المستقبل النائب ​محمد القرعاوي​ أن "محاولة تمرير نظرية المثالثة التي يسعى إليها البعض لن تمر، لأن في ذلك ضرب لأسس ​الطائف​ ووضع البلاد أمام مؤتمر تأسيسي جديد، لا أحد بإمكانه معرفة إلى أين ستؤول الأمور".

وفي كلمة له خلال الاحتفال تضامني مع غزة اشار القرعاوي الى انه "في ظل هذه الأيام المباركة والمجيدة، نقف وقفة إجلال وإكبار لأولئك المرابطين في غزة، غزة الإباء والكرامة والتي تثبت دائما، أنها فخر ​المقاومة​ الحقيقية، المقاومة التي نحن أهل ​السنة​ والجماعة أصلها ومنبتها، نحن روادها لأننا نؤمن بالآية الكريمة "وأعدوا"، ونعمل بمفهوم الحديث النبوي الشريف " علموا أولادكم الرماية "، والرماية تعني التدرب والإستعداد الدائم لمحاربة العدو الصهيوني حتى تحرير آخر ذرة تراب من تراب ​فلسطين​"، مشددا على أن " قضية فلسطين، هي قضية الحق والعدالة، وقضية العرب والمسلمين الأولى، وصولاً حتى التحرير الكامل من الإحتلال الإسرائيلي، ومن أجل ​حق العودة​ ومنع ​التوطين​ وإقامة ​الدولة الفلسطينية​ على أرض فلسطين وعاصمتها ​القدس​ الشريف".