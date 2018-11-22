كبارة : الاستقلال منقوص بسبب ربط لبنان بسياسة المحاور

اعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال ​محمد كبارة​ أن" مناسبة ذكرى الاستقلال كان يفترض أن تكون محطة وطنية، الا انها تأتي في ظل تعطيل الدولة عبر عرقلة ​تشكيل الحكومة​ على الرغم من مرور ستة أشهر على ​الانتخابات النيابية​"، مؤكدا ان "هموم ال​لبنان​يين كبيرة جدا، والقلق على المستقبل أكبر، لكن البعض في لبنان يغمض عيونه ويضع حسابات الخارج أولوية تتقدم على القرار الوطني اللبناني المستقل".

ورأى كبارة أن "الاستقلال منقوص بسبب ربط لبنان ب​سياسة​ المحاور، والارتهان لمصالح الخارج، مما يحول لبنان الى ورقة في لعبة الأمم ".