أسامة سعد: للإسراع في تعديل قانون الإيجارات بشكل عادل

أكد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​ خلال استقباله وفدا من تجار ​مدينة صيدا​ برئاسة عدنان دندشلي "ضرورة وضع خطط تنموية تعيد لمدينة صيدا دورها على الصعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات من الركود الاقتصادي".

وشدد سعد على "ضرورة إيجاد حل لا يكون مجحفا بحق المستأجرين"، مطالبا ​المجلس النيابي​ بـ"الإسراع في تعديل ​قانون الإيجارات​ يعيد التوازن بشكل عادل بين المالكين والمستأجرين".

وقد تم التباحث خلال اللقاء في الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر ​لبنان​ عموما ومدينة صيدا خصوصا نتيجة الركود الاقتصادي وتراجع حركة إقبال الزبائن على المحلات التجارية في الأسواق، نتيجة غياب الخطط التنموية لتطوير قدرات التجار وإمكانياتهم التسويقية لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية.

كما عبر التجار عن استيائهم من ​قانون الايجارات​ الجديد ، معتبرين أنه "غير عادل بالنسبة للمستأجر أو المالك على السواء، وطالبوا بإجراء التعديلات اللازمة عليه".