رايتس ووتش: المحققون السعوديون عذبوا ما لا يقل عن 3 ناشطات سعوديات

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، أن "المحققين السعوديين عذبوا ما لا يقل عن 3 ناشطات سعوديات"، مشيرة إلى أنه "على السلطات السعودية التحقيق بشكل موثوق في ادعاءات سوء معاملة سجناء".
ولفتت إلى أنه "على السلطات السعودية تقديم أدلة على سلامة المعتقلات داخل السجون"، مشيرة إلى أن "معتقلة واحدة على الأقل حاولت الانتحار 3 مرات بسبب تعرضها للتعذيب".
وأوضحت المنظمة أن "على قادة العالم مطالبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإنهاء الحملة على المعارضين السياسيين".
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