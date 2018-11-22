رايتس ووتش: المحققون السعوديون عذبوا ما لا يقل عن 3 ناشطات سعوديات

أكدت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​"، في بيان، أن "المحققين السعوديين عذبوا ما لا يقل عن 3 ناشطات سعوديات"، مشيرة إلى أنه "على السلطات ​السعودية​ التحقيق بشكل موثوق في ادعاءات سوء معاملة سجناء".

ولفتت إلى أنه "على السلطات السعودية تقديم أدلة على سلامة المعتقلات داخل السجون"، مشيرة إلى أن "معتقلة واحدة على الأقل حاولت ​الانتحار​ 3 مرات بسبب تعرضها للتعذيب".

وأوضحت المنظمة أن "على قادة العالم مطالبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإنهاء الحملة على المعارضين السياسيين".