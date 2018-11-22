"إنستجرام" يساهم في مكافحة إدمان الإنترنت بميزة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طرح موقع "إنستجرام"، المملوك لشركة فيسبوك، خدمة جديدة، تساعد مستخدميه على معرفة مدى إدمانهم للموقع.

وتعرض الخدمة الجديدة عدد الساعات التي يقضيها المستخدم يوميًا في تصفح التطبيق، بل وتضع حدودا زمنية لكل مستخدم حتى لا يصبح مدمنًا.

وأعلنت "إنستجرام" لأول مرة عن هذه الخدمة في وقت مبكر من هذا العام، ولم يتم طرحها رسميًا إلا الآن.

وللوصول إلى هذه الخدمة، يمكن الضغط فوق رمز القائمة في الزاوية العلوية اليمنى للملف الشخصي للمستخدم عبر التطبيق، ثم الضغط على زر "نشاطك" (Your Activity)، وسيظهر حينها متوسط الوقت اليومي الذي تقضيه في التطبيق على مدى أسبوع.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعرض الخدمة أيضًا تفصيلاً لكل يوم، وإذا قمت بالضغط مع الاستمرار على يوم معين، فسيظهر متوسط استخدامك للتطبيق في ذلك اليوم.

وتوفر هذه الخدمة الجديدة معلومات مفيدة عن الأيام التي تستخدم فيها التطبيق خلال الأسبوع، ومتى يجب تقليل استخدامك.

وإذا كنت تشعر بأنك بحاجة إلى بعض المساعدة للبقاء خارج "إنستجرام"، فإن لوحة المعلومات تحتوي على أداة تذكيرية يومية، والتي تمكن المستخدمين من تحديد مهلة زمنية لعدد الساعات التي يمكنهم فيها استخدام التطبيق كل يوم.

وفي حال انتهاء الوقت المحدد، سيقوم "إنستجرام" بإرسال إشعار إلى المستخدم يخبره بانتهاء الحد الأقصى للاستخدام اليومي للتطبيق.