بــ140 طربة حشيش.. القبض على عصابة مخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات بحوزتهم 140 طربة حشيش وبندقيتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء علاء فاروق، مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيامهم بضبط 3 عاطلين بمدينة قها، كوّنوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وجرى ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية وأخرى خرطوش، و140 طربة حشيش مخدر، ومبالغ مالية وسيارتين.

وبمواجهتهما اعترفا أن الأموال حصيلة البيع، والسلاح للدفاع عن تجارتهما الآثمة، والسيارتين لتوزيع المواد المخدرة على عملائهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.