الإمارات: إيران يمكن أن تكون شريكا لو ابتعدت عن نشر الفوضى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إن إيران يمكن أن تكون شريكًا للمنطقة لو طبقت نهجًا يركز على التنمية والسلام والاستقرار بدلا من نشر الفوضى، بحسب تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية".

وأضاف "بن زايد" أنه لولا التدخل الإيراني في اليمن لانتهت الأزمة منذ وقت طويل بخسائر أقل وأيضا بوضع مستقر في اليمن.

كما أعرب عن تطلعه إلى المحادثات حول اليمن في السويد، والتي قال إنها "قد لا تكون الجولة النهائية من المفاوضات لكننا نأمل أن تكون أساسا لمفاوضات أكثر جدية من طرف الحوثي".

وبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات عملية عسكرية في اليمن بهدف إعادة الرئيس المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي إلى السلطة، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في عام 2015.

وباتت اليمن على مقربة من أسوأ مجاعة في العالم بسبب الحرب الدائرة في السنوات الأخيرة، بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة.

وفي حديثه لسكاي نيوز أضاف وزير الخارجية الإماراتي أن القضية اليمنية أو أي قضية في العالم يجب أن تحل على طاولة المفاوضات، مضيفًا أن "تحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل بجهد منذ اليوم الأول على إنعاش الحوار السياسي اليمني".

وشدد "بن زايد" على أن الحل السياسي في اليمن "يحتاج إطارا يمنيا مدعوما من دول الإقليم ومن الأمم المتحدة"، لافتًا إلى أن الإمارات تدعم جهود الأمم المتحدة في اليمن وتعتقد أن المبعوث الدولي يقوم بجهد بارز.