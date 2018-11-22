قرار من النيابة بشأن المتهم بالتحرش بفتيات جامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قرر محمود أبوحشيش، وكيل النائب العام بنيابة أول المنصورة حبس "محمد.ح.ع."، 33 سنة، المتهم بالتحرش بالفتيات أمام بوابة جامعة المنصورة، أثناء ركوبهن وسائل المواصلات، وتداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "سفاح المنصورة يتحرش بالفتيات"، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأمرت النيابة بعرض المتهم صباح باكر أمامها ومواجهته بكارت ميموري مرفق مع المحضر به مقطع الفيديو الذي تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع تحديد جلسة عاجلة لمحاكمته عقب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي.

كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يتحرش بفتيات أمام جامعة المنصورة.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة العقيد عصا مابو عرب، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية الشاب المتحرش الذي ظهر في الفيديو، ويدعى "محمد.ح.ع."، 33 سنة، موظف.

ودلّت التحريات أن الشاب من أسرة مرموقة، ووالده متوفٍ، وهو الابن الوحيد وله شقيقة تعمل كأستاذ بإحدى الجامعات اليابانية، ومقيم بمدينة المنصورة، ويعاني من أزمة نفسية منذ عام 2011 يعالج على إثرها لدى طبيب نفسي، إذ تعرّض لبعض الانتكاسات النفسية نتيجة وفاة إحدى شقيقاته التي كان مقربًا منها ثم وفاة والده أعقبها انفصال زوجته عنه منذ شهرين، وتركها المنزل.

كما أكد أحد أقاربه أن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها، إذ أنه كان يسير على العلاج منتظمًا إلا أنه قام بتغيير نوع من الدواء الذي أدى إلى قيامه بأفعال غير إرادية، مشيرًا إلى أنه فور حدوث الواقعة جرى الاتصال بطبيبه الخاص لحجزه لتغيير أنواع العلاج إلا أنه تم القبض عليه قبل الذهاب للطبيب.