حيوان غريب يعقر 5 مواطنين في المنيا.. والمصابون: "سلعوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:

عقر حيوان غريب، 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في إحدى قرى مركز ملوي جنوبي محافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، نقلوا إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أكد أهالي أنه حيوان "السلعوة".

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام بوصول كل من سهيلة صابر ثروت، 7 سنوات، وبيشوي سامي صدقي، 7 سنوات، وبرتي بيتر إسحاق 4 سنوات، وحسن مسلم حسن، 48 سنة، وحامد شعبان فتحي، 23 سنة، جميعهم من أهالي قرية نواي التابعة لمركز ملوي.

تحرر محضر بالواقعة، وتلقى المُصابين الإجراءات الطبية اللازمة، وأكد المصابون أن الحيوان الذي عقرهم "سلعوة".