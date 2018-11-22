ماي: سأعود إلى بروكسل لإجراء محادثات من أجل التوصل لاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاربعاء ، إنها ستعود إلى بروكسل يوم السبت لإجراء مزيد من المحادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لإجراء مفاوضات حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وأضافت ماي بعد اجتماع مع يونكر في بروكسل "لقد عقدنا اجتماعا طيبا مساء اليوم." "لقد حققنا مزيدا من التقدم ونتيجة لذلك ، قدمنا التوجيه الكاف لمفاوضينا."

وتابعت رئيسة الوزراء "أمل أن يتمكنوا من حل القضايا المتبقية وأن يبدأ العمل على الفور" دون الخوض في التفاصيل حول القضايا العالقة.

وأوضحت رئيسة الحكومة البريطانية "أخطط الآن للعودة لعقد مزيد من الاجتماعات، بما في ذلك مع الرئيس يونكر، يوم السبت لمناقشة كيفية تحقيق هذه العملية ... في مصلحة جميع شعوبنا".

يشار إلى أن اجتماع ماي، مع يونكر، مساء اليوم الأربعاء ،لم يشهد تحقيق أي تقدم ملموس بشأن العلاقات المستقبلية بين التكتل الأوروبي والمملكة المتحدة عقب إتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

غير أن متحدثا باسم المفوضية قال إن هناك "تقدما جيدا للغاية" وأن "العمل مازال مستمرا".