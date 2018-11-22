182 حقلًا إرشاديًا لمحصولي الشعير والقمح في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تنفيذ 182 حقلًا إرشاديًا لمحصولي القمح والشعير على مستوى مراكز المحافظة.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل الوزارة بالوادي الجديد، تجهيز 22 حقلًا إرشاديًا لمحصول الشعير بواقع 4 حقول بالخارجة و3 بمركز باريس، 5 بمركز بلاط و7 بمدينة موط، 3 بالفرافرة.

أضاف "المرسي" أن الإعداد لتنفيذ 160 حقلًا إرشاديًا لمحصول القمح، بواقع 35 في الخارجة و20 في قرية المنيرة، 30 في واحة باريس، 25 في واحة بلاط، 30 في موطو 20 بقرية القصر بالداخلة، بإجمالي 160 حقلًا.

لافتًا إلى أن تولي المديرية الإشراف على أعمال الري والتسميد لهذه الحقول منذ بدء أعمال الزراعة، بهدف تدريب المراعين على الطرق الصحيحة والعلمية الحديثة لزراعة هذه لمحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان.