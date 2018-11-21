انت الان تتابع 5 أفلام عن الضغط العصبي.. أحدها انتهى بموت البطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مع عجلة العمل ومتطلبات الحياة ودخول الشتاء، يصاب الكثيرون بضغط عصبي، ولذا يلجأون إلى عدة أنشطة من أجل التنفيس عن أنفسهم، وهناك أفلام أجنبية تفي بهذا الغرض.

تحرير:حليمة الشرباصي ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م

فيلم Whiplash

ربطت كثير من الأبحاث العلمية بين الضغط العصبي وفصل الشتاء، ربما بسبب دخول المدارس وتأهب الأهالي لشهور طويلة يكثر فيها القيام بالمهام وتحمل مسئوليات مختلفة بالنيابة عن أبنائهم، أو لأنه يشهد عودة الشباب للدراسة في الجامعات، أو أن العمل في أجواء باردة أكثر صعوبة، وربما ببساطة لأنه يتبع الصيف حيث الاستمتاع بالإجازة والتمتع بأشعة الشمس الدافئة على الشاطئ، فيأتي بشر البرد القارس والإنفلونزا والنوم الكثير.. حينها فقط قد تشعر ببعض الونس عندما ترى شخصيات تعاني من التوتر مثلك على الشاشة، وتواجه بطرق مختلفة..

1- بيجليت من Winnie the Pooh من الصعب تخيل أن شخصية كارتونية تعاني من التوتر، لكن "بيجليت" من كارتون "ويني ذا بوه" متوتر طوال الوقت، ودائمًا ما يتخيل أسوأ السيناريوهات الممكنة، لذلك عاش حياته بأكملها خائفًا في المطلق، سواء من البلالين والنحل والمفاجآت والوحوش ، وكل شيء تقريبًا؛ لتتحول حياته إلى حرب