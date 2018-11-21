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انت الان تتابع 5 أفلام عن الضغط العصبي.. أحدها انتهى بموت البطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مع عجلة العمل ومتطلبات الحياة ودخول الشتاء، يصاب الكثيرون بضغط عصبي، ولذا يلجأون إلى عدة أنشطة من أجل التنفيس عن أنفسهم، وهناك أفلام أجنبية تفي بهذا الغرض.
تحرير:حليمة الشرباصي ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م
فيلم Whiplash
ربطت كثير من الأبحاث العلمية بين الضغط العصبي وفصل الشتاء، ربما بسبب دخول المدارس وتأهب الأهالي لشهور طويلة يكثر فيها القيام بالمهام وتحمل مسئوليات مختلفة بالنيابة عن أبنائهم، أو لأنه يشهد عودة الشباب للدراسة في الجامعات، أو أن العمل في أجواء باردة أكثر صعوبة، وربما ببساطة لأنه يتبع الصيف حيث الاستمتاع بالإجازة والتمتع بأشعة الشمس الدافئة على الشاطئ، فيأتي بشر البرد القارس والإنفلونزا والنوم الكثير.. حينها فقط قد تشعر ببعض الونس عندما ترى شخصيات تعاني من التوتر مثلك على الشاشة، وتواجه بطرق مختلفة..
1- بيجليت من Winnie the Pooh من الصعب تخيل أن شخصية كارتونية تعاني من التوتر، لكن "بيجليت" من كارتون "ويني ذا بوه" متوتر طوال الوقت، ودائمًا ما يتخيل أسوأ السيناريوهات الممكنة، لذلك عاش حياته بأكملها خائفًا في المطلق، سواء من البلالين والنحل والمفاجآت والوحوش ، وكل شيء تقريبًا؛ لتتحول حياته إلى حرب
من الصعب تخيل أن شخصية كارتونية تعاني من التوتر، لكن "بيجليت" من كارتون "ويني ذا بوه" متوتر طوال الوقت، ودائمًا ما يتخيل أسوأ السيناريوهات الممكنة، لذلك عاش حياته بأكملها خائفًا في المطلق، سواء من البلالين والنحل والمفاجآت والوحوش ، وكل شيء تقريبًا؛ لتتحول حياته إلى حرب لا تنتهي مع التوتر، لكن "بيجليت" يتعلم بالطريقة الصعبة أن التوتر لا يفيد؛ فهو يعيش حياته بأكملها خائفًا من أمور قد لا تحدث، فتتعطل حياته بلا طائل.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بالتوتر العصبي نترك شخصية "بيجليت" تعلمنا درسًا في أهمية ترك التوتر.
2- ويسلي جيبسون من Wanted
البعض يمكن أن يرجع سبب شعوره بالتوتر إلى عمله، فهو يتطلب منه مسئولية كبيرة ورؤساءه يسببون له إزعاجا أزليا، لكن ويسلي جيبسون ليس واحدًا من هؤلاء، فهو يمتلك وظيفة مملة للغاية، ولكنه رغم ذلك مصاب بالتوتر لأنه لا يستطيع تحديد مساره في الحياة فأمامه خياران إما ترك وظيفته والبحث عن أخرى، وأو الاستمرار في هذه الوظيفة المملة التي تقتله حيًا، وبالطبع مع عقلية "ويسلي" المتوترة يفشل في اتخاذ قرار، إلى أن يتعرف على أنجلينا جولي في الفيلم ويتحول إلى قاتل، يمتلك ثقة كبيرة بنفسه، فتنقلب حياته رأسًا على عقب.
ربما نحن لسنا بحاجة إلى أن نتحول إلى قتلة كي نتخذ قرارًا مصيريًا بالتخلي عن وظائفنا المرهقة، فقط بإمكاننا الكف عن القلق والتمتع بالحياة!
3- أندرو نيمان من Whiplash
أحيانًا يتسبب ضغطنا على نفسنا لتحقيق أحلامنا في الإصابة بانهيار عصبي قد يكلفنا حياتنا بالكامل، فهناك شعرة رقيقة بين المثابرة والجنون، وأندرو نيمان عبر هذه الشعرة في فيلم Whiplash الذي فاز بأكثر من جائزة أوسكار، فحلم "أندرو" في الفيلم أن يصبح أعظم عازف طبول في التاريخ، وفي سبيل ذلك هو مستعد لتحمل إهانة مدربه وتقبل كافة أنواع العنف و"البلطجة" التي يمارسها ضده، ورغم ذلك يفشل "أندرو" في النهاية في أن يحقق حلمه أو يثير إعجاب مدربه بما فيه الكفاية فيفقد صوابه.
الفيلم بأكمله درس قاسي عن أهمية ألا يضغط الإنسان على نفسه لهده الدرجة، صحيح أن التوتر أحيانًا يكون دافعًا جيدًا للتقدم في المسيرة العملية لكن الكثير منه سيء بكل تأكيد.
هل يصيبك العمل بالتوتر، هل تملك رئيسًا قاسي يرهقك بالطلبات ويلاحقك حتى بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، إذن فيلم Devil Wears Prada هو الفيلم المناسب بالنسبة لك، فعلى مدار ساعة ونصف شاهدنا إميلي التي قامت بدورها آن هاثاواي تتلقى الأوامر من رئيستها ميريل ستريب التي أصابتها بتوتر لا ينتهي وجعلتها ترغب في إرضائها بأي شكل، لدرجة أن التزامها بالعمل جعلها تهمل حبيبها وأصدقائها، لكنها في النهاية أدركت أن كل ما تفعله لا يهم فودعت وظيفتها والتوتر ورجعت لحياتها الطبيعية.
5- نينا سيرز من Black Swan
"نينا" هي لاعبة بالرينا محترفة تطمح لبلوغ الكمال، وهو ما يضعها في منافسة شرسة مع زميلتها في الفريق "ليلي" تصيبها بالتوتر وتجعل مرضها النفسي يصل إلى ذروته، إلى أن ينتهي الفيلم نهاية مأساوية بوفاتها، رغم تحقيقها حلمه إلا أن الكمال -من رأيها- كلفها الكثير.
السينما المصرية أيضًا تطرقت للتوتر والمرض النفسي كما في فيلم آسف على الإزعاج، فـ"حسن" الذي قام بدوره أحمد حلمي عانى طوال الفيلم من التوتر بسبب مشكلة زنه، إلى أن وجد الحل وغيير من نفسه؛ ليكمل حياته بشكل طبيعي، ويحقق أحلماه.
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