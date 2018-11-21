انت الان تتابع الداخلية تنجح في ضبط مرتكبي اختطاف جواهري العمرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إيهاب عمران ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٣ م

صورة ارشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط مباحث الجيزة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة اختطاف صاحب ورشة، اختطفه صاحب شركة و2 آخرين، جرى ضبطهما. كما تلقي العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة العمرانية، بلاغًا من "م. م. ح"، صحفية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد ورود اتصال هاتفي من زوجها، صاحب ورشة مصوغات، 54 سنة، قال فيه إنه اخُتطف من أفراد عدة، وطلب منها تجهيز 200 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه، وأن أحد الجناة اتفق معها على التقابل بناصية شارع خاتم المرسلين مع شارع ترعة الزمر بدائرة القسم، لتسليمه المبلغ.

عقب اتخاذ الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوات الامن في إلقاء القبض على المتهم الرئيسي ويدعى وليد م. ع، 40 سنة، صاحب شركة، مقيم بدائرة القسم. وبمواجهة المتهم المذكور، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع كلً من أحمد ع. س، 41 سنة، سائق، وهاني ع. م، 37 سنة، عامل، ويعملان لدى الأول، وذلك على أثر

عقب اتخاذ الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوات الامن في إلقاء القبض على المتهم الرئيسي ويدعى وليد م. ع، 40 سنة، صاحب شركة، مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم المذكور، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع كلً من أحمد ع. س، 41 سنة، سائق، وهاني ع. م، 37 سنة، عامل، ويعملان لدى الأول، وذلك على أثر خلافات مالية بين المجني عليه وإحدى أقارب المتهم الرئيس وتدعى هدى.

وأرشد المتهم عن مكان احتجاز المجني عليه بمخزن خاص به بشارع المدرسة دائرة القسم، جرى استهدافه وتحرير المختطف، وضبط المتهميَن الثاني والثالث والذين أكدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.