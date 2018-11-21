الان تتابع غضب في تركيا بسبب مزرعة دواجن أردوغان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

غضب عارم سيطر على نشطاء ومنظمات بيئية في تركيا، بعدما قررت الرئاسة التركية إلحاق مزرعة ومفرخًا بالقصر الرئاسي لرجب طيب أردوغان، لإنتاج الخضروات وتربية الدواجن، داخل مفرخًا وصوبات زجاجية.

ووفقا لوسائل إعلام تركية فإن المزرعة ستقام على أرض غابات أتاتورك، التي أقيم بها القصر الرئاسي، قبل أن يسبب الإعلان غضبا عارما في الأوساط التركية.

وفي وقت سابق أثير جدل واسع بشأن استيراد وحدة تدفئة لأشجار النخيل المزروعة في حديقة القصر الرئاسي، وقدم رئيس فرع غرفة المهندسين المعماريين في أنقرة، تزجان كاراكوش جاندان، معلومات تشير إلى إمكانية إبقاء أشجار النخيل حية في طقس أنقرة من خلال وضعها في صوبات زجاجية.

وكشف جندان أنه في أغسطس عام 2017 تم الانتهاء من مخطط إنشاء صوبات زجاجية داخل القصر الرئاسي لهذا الغرض.

وقال موقع صحيفة زمان التركية إن إجمالي مساحة الصوبة الزجاجية تبلغ أكثر من ألفي متر مربع، وتضم الصوبة الزجاجية طماطم وفلفل وخيار على مساحة 1150 متر مربع. وتم تخصيص مساحة 680 متر مربع من أجل نباتات الزينة، بينما تبلغ مساحة المخزن والأمور التقنية بالصوبة الزجاجية نحو 224 متر مربع، وبجانب الصوبة الزجاجية سيتم إنشاء مفرخ.

وفي الوقت الذي تفرض فيه الحكومة التركية حالة التقشف على قطاعات كبيرة من المجتمع لمواجهة التضخم، أكد جندان على ضرورة مشاركة المعلومات المتعلقة بتكلفة الصوبة الزجاجية والمفرخ والنباتات والأزهار مع الرأي العام التركي.