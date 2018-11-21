الان تتابع العثور على قنبلتين بدائيتي الصنع في شقة خالية بلندن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 قالت وسائل إعلام أجنبية إن الشرطة البريطانية أعلنت العثور على عبوتين ناسفتين بدائيتا الصنع، في شقة خالية بشمال غرب لندن. وأعلنت الشرطة أنه جرى إخلاء المبنى السكني خلال عملية إبطال مفعول العبوتين لتسمح الشرطة للسكان بعد ذلك بالعودة. وتخضع العبوتان للفحص وبدأت قيادة شرطة مكافحة الإرهاب بالعاصمة لندن تحقيقا في الواقعة.

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