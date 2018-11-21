الان تتابع عبد الله بن زايد: يمكن لإيران أن تكون شريكا للمنطقة لو امتنعت عن نشر الفوضى وركزت على السلام والتنمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أكد الشيخ عبد الله بن زايد أن إيران يمكن أن تكون شريكا للمنطقة وتقدم خدمة لمواطنيها لو نهجت نهجا يركز على التنمية والسلام والاستقرار بدلا من نشر الفوضى في المنطقة

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