الان تتابع إحصائية جديدة تكشف: عدد المعتقلين في تركيا يعادل نصف سجناء دول الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتفع عدد المعتقلين في تركيا إلى 260 ألف شخص وفق آخر الأرقام الرسمية، ونقلت صحيفة “زمان” التركية عن وزير العدل عبد الحميد غول، أن المعتقلين بينهم 202.434 ألف صدرت ضدهم أحكام، و57.710 ألف بمذكرة اعتقال.

وقالت الصحيفة: “ارتفع العدد بذلك حسب الصحيفة بنحو 60 ألف شخص، مقارنة مع 2017”.

ويبلغ عدد السجناء في ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة مقابل 70 مليون في تركيا، حوالي 70 ألف سجين، في حين لا يتجاوز عددهم في فرنسا التي يبلغ تعدادها 67 مليون نسمة، 69 ألف سجين، أي أن عدد نزلاء سجون تركيا يتجاوز إجمالي المقيمين في تركيا مرتين تقريبا، أو نصف عدد السجناء في سجون دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 والبالغ 585 ألف سجين، وفقا للصحيفة.