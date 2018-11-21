الان تتابع لأول مرة منذ استفتاء الانفصال.. برزاني في بغداد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت وسائل إعلام عراقية إن رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، وصل مساء الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة له بعد استفتاء الانفصال.

وسيلتقي بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال زيارته لبغداد، رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي، وعددا من القادة السياسيين، من بينهم عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري. وتأتي الزيارة بعد توتر العلاقات بين بغداد وأربيل، عقب قيام إقليم كردستان بإجراء استفتاء في سبتمبر العام الماضي بشأن الانفصال عن العراق، اتخذت بموجبها الحكومة العراقية عددا من الإجراءات العقابية تجاه أربيل.

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