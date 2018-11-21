الان تتابع تركيا.. الإيرانيون الأعلى تملكًا للعقارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

كشفت أرقام حديثة لهيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، أن الإيرانيون الأعلى تملكًا للعقارات في تركيا من بين الأجانب.

وتُظهر البيانات أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال الشهر الماضي بلغت 6276 عقاراً، حيث شهدت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا زيادة خلال أكتوبر بنسبة 134.4% مقارنة بنفس المدة العام الماضي.

وحلّت إسطنبول بالمرتبة الأولى بين المدن التركية التي كثر فيها بيع العقارات إلى الأجانب بـ2283، تبعتها أنطاليا بـ1160، وبورصة بـ448، وأنقرة بـ392، ويالوفا بـ321.

وحل الإيرانيون في المرتبة الثانية بين الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال أكتوبر بـ557 عقارا، والألمان بـ341، والروس بـ336 عقارا.

وخفضت تركيا قيمة العقار الذي يتيح لمالكه الأجنبي الحصول على جنسيتها مؤخرًا بشكل كبير، حيث بات امتلاك عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، بشرط عدم بيعه لمدة ثلاثة سنوات، يمنح مالكه الأجنبي حق الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كانت تنص القيمة في اللائحة السابقة على أن لا يقل سعر العقار عن 1 مليون دولار أمريكي.