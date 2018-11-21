شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن فى المحافظات بمناسبة ذكرى مولد الرسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات فى محافظة القاهرة والتى بدأت بتنظيم احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف بمعرفة أمانات الجمالية والضاهر وميدان السكاكينى والزيتون بحديقة بن سندر ، وتضمنت توزيع كميات من حلوى المولد النبوى ووجبات جاهزة على الأهالى وتكريم عدد من الطلبة من ذوى الاحتياجات الخاصة .

كما شارك الحزب فى عقد جلسة صلح القائم بين عائلين بطاح وعبده بمنطقة الأزبكية بإحدى القاعات المجاورة لسينما ريفولى ، ونظم الحزب اليوم إحتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف بمدينة الشروق تم خلالها الإعلان عن افتتاح المقر الجديد للحزب وتزيع 5000 الاف بطانية و500 علبة حلاوة ، و1000 كيلو لحوم ، فضلا عن تسليم جهاز مدينة الشروق عدد8 طفطف لإستخدامهم فى التنقلات الداخلية لأهالى المدينة وإهداء 5 من الامهات رحلات عمرة مجانية .

كما نظمت أمانة المرأة بالحزب اليوم ندوة بقاعة نادى حلوان الرياضى حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة .

وفى محافظة الإسكندرية قام الحزب بتوزيع حوالى 1000 بطانية على الأسر الفقيرة بشارعى النبوى المهندس بالمنتزه والسوق بالعامرية ، فضلا عن توزيع المواد التموينية بمنطقة العصافرة ،وفى محافظة دمياط قام الحزب بتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف بالمجان فقريتى الخياطة والبصارطة ومنطقة السرو بمركز الزرقا .

كما قام الحزب بمحافظة الغربية بتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف بالمجان على أهالى قرى حصة شبشير برما ومحلة منوف وخرسيت وصناديد بمركز طنطا .

كما يواصل الحزب غدا الخميس وبعد غد الجمعه تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بالمجان ، وتقديم العلاج اللازم بمركز شباب قرية قصر رشوان بمركز طامية .

وفى محافظة الوادى الجديد ، نظم الحزب قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بالمجان ، وتقديم العلاج اللازم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة ، كما نظم الحزب إحتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف بمكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة تم توزيع حلوى المولد على الأطفال الأيتام .

كما نظم الحزب فى محافظة سوهاج اليوم ندوة تثقيفية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدى بمقر الإتحاد المحلى للعمال بمدينة سوهاج ، كما نظم الحزب ندوة بمحافظة بنى سويف حول الإرشاد للمزارعين بمقر الجمعية الزراعية بقرية الحمام مركز ناصر حول الطرق الحديثة لزراعة القمح ، كما تم تنظيم ندوة حول المواطنين بقاعة الوحدة المحلية بقرية قمبش بمركز ببا.