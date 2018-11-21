السعودية ترد على تقرير "تغيير ولي العهد"

محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأربعاء، إن الحديث عن تغييرات في الأسرة الملكية وتغيير ترتيب ولاية العهد، هو أمر "مهين وغير مقبول".

وكانت وكالة رويترز نشرت تقريرًا أمس الثلاثاء زعمت خلاله وجود اعتراضات في الأسرة الملكية في السعودية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية.

وحينما سؤل الجبير من "سي إن بي سي" الأمريكية، حول الحديث عن تغيير النظام القائم في المملكة من أجل مضي المملكة قدمًا وتحسين موقفها في قضية خاشقجي، قال: "هذا أمر سخيف. القيادة السعودية الممثلة في الملك وولي...