طلاب طب أسيوط يرقصون على مهرجان لـ"حمو بيكا".. ورئيس الجامعة يرد (فيديو)

كتبت- سحر عزام: قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرقص طلاب كلية الطب على أنغام مهرجان لحمو بيكا ليس حفل تخرج، وإن الفيديو تم تصويره ضمن احتفالات الطلاب بانتهاء الامتحانات. تعليقات القراء

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