مسؤولة أممية: العنف في أفريقيا الوسطى بدفع نحو المجاعة

أكدت منسقة ​الأمم المتحدة​ للشؤون الإنسانية في جمهورية ​أفريقيا الوسطى​ نجاة رشدي، في حديث صحفي، أن "​العنف​ المستمر في هذا البلد يدفعه نحو المجاعة و63 بالمئة من السكان صاروا فى حاجة لمساعدات إنسانية".

ولفتت رشدي إلى أنه "إذا ظل الوضع على هذا المنوال ولم يعد الناس لمواصلة العمل في حقولهم، فهذا يعني بالفعل أننا في غضون عدة سنوات سنشهد مجاعة في جمهورية أفريقيا الوسطى".

وأوضحت أن "2.9 مليون شخص، من سكان البلاد البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، في حاجة لمعونات بينهم 1.6 في حاجة لمعونات بصورة عاجلة".