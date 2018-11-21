قتيل في حادث دهس بطائرة في أحد مطارات موسكو

أعلنت سلطات مطار "شيريميتيفو" الدولي في شمال ​موسكو​ عن "العثور على جثة رجل على مدرج المطار، وذلك فور إقلاع ​طائرة​ ركاب من طراز بوينغ 737"، موضحةً أن "الطائرة كانت تتحرك على طول المدرج للإقلاع في رحلة موسكو- ​أثينا​، عندما وردت رسالة من الطاقم تفيد باصطدام الطائرة بجسم غير معروف".

ولفتت إلى أنه "عند تفتيش المكان، عثر على جثة وملابس وممتلكات شخصية تعود لرجل"، مشيرةً إلى أن "القتيل هو المواطن الأرمني ألبيرت يبريميان، من مواليد 1993 وكان قد وصل إلى موسكو من ​مدريد​ بعد أن أبعدته ​السلطات الإسبانية​، وكان في طريق العودة إلى يريفان".