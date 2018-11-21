الحريري رعى حفلا موسيقيا في السراي الحكومي بمناسبة الاستقلال

أحيت الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج، وبالاشتراك مع كورال أطفال دار الأيتام الإسلامية، حفلا موسيقيا في السراي الحكومي بمناسبة اليوبيل الماسي للاستقلال، برعاية رئيس ال​حكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ وحضوره، وبدعوة من ​وزارة الثقافة​.

وحضر الاحتفال وزير الثقافة في حكومة ​تصريف الأعمال​ الدكتور ​غطاس الخوري​ وعدد من المديرين العامين وشخصيات.