الحريري رعى حفلا موسيقيا في السراي الحكومي بمناسبة الاستقلال

أحيت الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج، وبالاشتراك مع كورال أطفال دار الأيتام الإسلامية، حفلا موسيقيا في السراي الحكومي بمناسبة اليوبيل الماسي للاستقلال، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحضوره، وبدعوة من وزارة الثقافة.
وحضر الاحتفال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غطاس الخوري وعدد من المديرين العامين وشخصيات.
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