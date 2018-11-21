البزري هنأ بعيد الاستقلال: لتكن هذه المناسة حافزا لنا لتوحيد جهودنا امام الازمات

توجه رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ في الذكرى الـ75 لاستقلال ​لبنان​ بـ"التهنئة لجميع اللبنانيين، وبالتحية لكل رجالات الإستقلال وشهدائه وأبطاله"، معتبراً أن "هذه المناسبة الجامعة يجب أن تكون حافزاً لنا جميعاً لتوحيد جهودنا، ومواجهة أزماتنا والإنتصار عليها، كما تمكّن اللبنانيين في السابق بفضل وحدتهم وتضامنهم من نيل إستقلالهم، والتخلص من الإنتداب الفرنسي عليهم".

وفي بيان له، لفت البزري إلى أن "صيدا لعبت دوراً مشرّفاً وهاماً في الإستقلال، فهي مدينة بطلي الاستقلال ​رياض الصلح​ وعادل عسيران، وهي المدينة التي سقط من أبنائها عدد من الشهداء والجرحى خلال انتفاضتهم ضد الإنتداب الفرنسي"، معرباً عن "أسفه كون هذه الذكرى الهامة تأتي في ظروف صعبة ومصيرية يُعاني منها ​اللبنانيون​ سواء على المستوى السياسي المتمثّل بعدم القدرة على ​تشكيل الحكومة​، أو على المستويين الإقتصادي والإجتماعي حيث يُعاني اللبنانيون من أوضاع معيشية صعبة، وركود في ​الحركة التجارية​، وتراجع فرص العمل، وازدياد ​البطالة​، وغياب لرؤى مستقبلية تضمن مستقبل الأجيال الصاعدة وتُطمئنها إلى قدرتها على الإستمرار والتطور في لبنان بدل اللجوء لخيار الإبتعاد و​الهجرة​".