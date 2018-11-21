جريصاتي اتخذ الاجراءات اللازمة في قضيتي كارلوس غصن ومواطنة تركية

أعلن المكتب الإعلامي لوزير ​العدل​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سليم جريصاتي​ أن "وزير العدل سليم جريصاتي اتخذ الإجراءات اللازمة في قضيتين تعنيان مباشرة الوزارة، الأولى مسألة توقيف وتمديد توقيف المواطن اللبناني ​كارلوس غصن​ في يوكوهاما - ​اليابان​، بمراسلة السلطات المختصة في الدولة المذكورة بواسطة ​وزارة الخارجية والمغتربين​، وذلك بعد مبادرة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بإعطاء توجيهات إلى رئيس البعثة اللبنانية في اليابان بالتواصل مع السيد غصن وجلاء ظروف التوقيف، والمسألة الثانية تتعلق بالآلية التي اعتمدت لتسليم المواطنة التركية AytenOzturk إلى ​السلطات التركية​ والمرتكزات القانونية التي بني عليها هذا القرار".

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