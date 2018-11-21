قوى الأمن تعمم صورة موقوفين بعمليات سرقة هواتف خلوية

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفين: م. س. (مواليد عام 1978، لبناني) أ. ب. ( مواليد عام 1996، لبناني) اللذين أوقفتهما شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ومفرزة النبطية القضائية تؤازرها مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، لقيامهما بعدّة عمليات سرقة هواتف خلوية من محال تجارية مختلفة، حيث كانا يدخلان الى المحل فيقوم أحدهما بإلهاء صاحب المحل فيما يقوم الثاني بسرقة هاتفه وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب عدة عمليات سرقة في مناطق: النبطية والزهراني وصور".
وطلبت المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن مجمع الشهيد خالد فرحات/ كفر جوز، أو الاتصال على الرقم 531226/07، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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