انطوان نصرالله ردا على طلب الدكاش: إتركوا لنا صخور ووادي نهر الكلب بسلام

أشار المحامي انطوان نصرالله​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن " ‏الطلب المقدم من نائب الامة فوزي الدكاش لقائممقام ​كسروان​ بموضوع وضع لوحة على صخور ​نهر الكلب​ مردود شكلا كون الصخور تابعة ل​قضاء المتن​".

وتوجه نصرالله إلى الدكاش بالقول:"الرجاء منك ومن غيرك من وزراء ونواب واحزاب إتركوا لنا صخور ووادي نهر الكلب بسلام وسجلوا مواقف بطولية بالمحافظة على الاثار وبتأمين بيئة نظيفة".