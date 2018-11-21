انطوان نصرالله ردا على طلب الدكاش: إتركوا لنا صخور ووادي نهر الكلب بسلام

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أشار المحامي انطوان نصرالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن " الطلب المقدم من نائب الامة فوزي الدكاش لقائممقام كسروان بموضوع وضع لوحة على صخور نهر الكلب مردود شكلا كون الصخور تابعة لقضاء المتن".
وتوجه نصرالله إلى الدكاش بالقول:"الرجاء منك ومن غيرك من وزراء ونواب واحزاب إتركوا لنا صخور ووادي نهر الكلب بسلام وسجلوا مواقف بطولية بالمحافظة على الاثار وبتأمين بيئة نظيفة".
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