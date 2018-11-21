قوى الأمن الداخلي تطلق هاشتاغ "كلنا للوطن" لمناسبة عيد الإستقلال

أطلقت شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ هاشتاغ "#كلنا_للوطن" عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ لمناسبة ​عيد الإستقلال​ الـ 75. ودعت قوى الأمن مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي لمشاركة صور ومقاطع الفيديو من وحي المناسبة من قبل المواطنين، مؤسسات، جمعيات ومدارس. وقد بدأ ​اللبنانيون​ بالتفاعل مع الهاشتاغ عبر نشر صورهم مع الأعلام اللبنانية وبلباس ​الجيش​ اللبناني بالإضافة إلى صور من الأنشطة التي أقيمت في مختلف المناطق اللبنانية.

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