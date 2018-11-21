احتفال رمزي في باحة وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى الـ 75 للاستقلال

أقيم في باحة وزارة الدفاع الوطني في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، احتفال رمزي ترأسه نائب رئيس الأركان للعديد العميد الركن خليل يحي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره ضباط أجهزة القيادة، والموظفون المدنيون التابعون لها.
وبعد إجراء مراسم رفع العلم، تلا العميد الركن يحي أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى العسكريين بالمناسبة.
وفي الإطار نفسه، أقيمت احتفالات رمزية في قيادات المناطق العسكرية والوحدات الكبرى والقطع المستقلة، تخللتها تلاوة أمر اليوم ووضع أكاليل من الزهر على الأنصاب التذكارية للشهداء.
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