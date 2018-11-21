احتفال رمزي في باحة وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى الـ 75 للاستقلال

أقيم في باحة ​وزارة الدفاع الوطني​ في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، احتفال رمزي ترأسه نائب رئيس الأركان للعديد العميد الركن خليل يحي ممثلاً قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​، وحضره ضباط أجهزة القيادة، والموظفون المدنيون التابعون لها.

وبعد إجراء مراسم رفع العلم، تلا العميد الركن يحي أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ إلى العسكريين بالمناسبة.

وفي الإطار نفسه، أقيمت احتفالات رمزية في قيادات المناطق العسكرية والوحدات الكبرى والقطع المستقلة، تخللتها تلاوة أمر اليوم ووضع أكاليل من الزهر على الأنصاب التذكارية للشهداء.