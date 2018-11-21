الكشف والعلاج مجانًا لــ1393 مريضًا في قافلة طبية بواحة الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت الدكتورة السيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن القوافل العلاجية المتنقلة تواصل إجراء الكشف الطبي على الحالات المرضية بقرى المحافظة المختلفة، من خلال العيادات المتنقلة في تخصصات الباطنية والجلدية والأسنان والأطفال والمسالك والنساء والتوليد والعظام.

قالت "مشرف" إن القوافل انتهت من أعمال الكشف على 1393 حالة مرضية بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة، وشملت تشخيص الحالات وإجراء تحاليل وأشعة وتحويل بعض الحالات إلى مستشفى الداخلة المركزي، وجرى تنفيذ القافلة على مدار يومين لضمان إجراء الكشف على جميع المرضى بالمنطقة.