بالصور.. "أوقاف جنوب سيناء" تواصل الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد:

واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء .

حيث أقيمت اليوم الأربعاء، احتفالية كبيرة بمسجد الزهراء في حي الزهراء، بمدينة الطور استكمالًا لحملة رسول الإنسانية التي أطلقتها مديرية الأوقاف خلال شهر ربيع الأول، بحضور الشيخ إسماعيل الراوي، وجمع غفير من رجال الدين، وروّاد مسجد حي الزهراء .

بدأ الاحتفال بقراءة القرآن الكريم بصوت الشيخ تامر علي، ثم كلمة للشيخ جلال شريف، وكلمة للشيخ محمد الفخراني، وأنهى الحفل المبتهل فضيلة الشيخ محمد عفيفي .

وأوضح الشيخ الراوي أن حملة رسول الإنسانية تنطلق في جميع مدن جنوب سيناء باللغتين العربية والإنجليزيةة، وفي مدينة شرم الشيخ بالعربية والإنجليزية والفرنسية.