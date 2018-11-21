بالفيديو - لحظة القبض على متحرش المنصورة.. والتحريات: "مريض نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نشرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، تقريرًا مصورًا، يُظهر لحظة القبض على المُتحرش الذي ظهر بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر خلاله متحرشًا بإحدى الطالبات أمام بوابة جامعة المنصورة بميدان الكتاب، حيث تمكن ضباط مباحث الآداب بالدقهلية التي قامت بعملية القبض، فيما تبين أن الشاب من أسرة مرموقة ولكنه مريض نفسيًا، وأن الواقعة هي الأولى التي يقوم بها بسبب نوع من العلاج يجعله يقوم بأفعال لا إرادية.

تلقى العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الآداب، يفيد بتحديد هوية الشاب المتحرش الذي ظهر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو يقوم بالتحرش بإحدى الطالبات أثناء استقلال سيارات السرفيس أمام بوابة جامعة المنصورة والتي تمكنت إحدى الفتيات من تصويره.

وكشفت التحريات أن الشاب من أسرة مرموقة ووالده متوفي وهو الابن الوحيد وله شقيقات ومقيم بمدينة المنصورة ويعاني من أزمة نفسية منذ عام 2011 يعالج على أثرها لدى طبيب نفسي، حيث تعرض لبعض الانتكاسات النفسية نتيجة وفاة إحدى شقيقاته التي كان مقربًا منها ثم وفاة والده.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة للتحقيق معه، كما تم تقديم كافة الشهادات والروشتات الطبية الخاصة به للنيابة.