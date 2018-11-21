"الوادي الجديد" تبدأ تطوير منطقة بلاط الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس خالد محمد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، اليوم الأربعاء، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، الانتهاء من بنود خطة تطوير منطقة بلاط الإسلامية كمنطقة عشوائية تمهيدًا لاعتماد مبالغ مالية خلال الفترة المقبلة، وبدء خطة التطوير بشكل فعلي.

فيما قال محمد السمان، مدير التخطيط بإسكان الوادي الجديد، إن اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، تفقّد منطقة بلاط، ومنطقة شمال المقابر بباريس، وهي المناطق المخطط تطويرها، يرافقه المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

وأكد المهندس يوسف، الانتهاء من تنفيذ 3 أسواق حضارية بمراكز باريس، الداخلة، بلاط بإجمالي 8 ملايين جنيه، والانتهاء من دراسات تطوير منطقة بلاط الإسلامية، وجارٍ إجراءات الإسناد بتكلفة 15 مليون جنيه شاملة الدراسات والمقايسات.

وأضاف أنه بالنسبة لمنطقة موط القديمة بالداخلة، فتم الانتهاء من الدراسات والتصميمات تمهيدًا لبدء التنفيذ ويشمل إخلاء المنطقة تمامًا من المنازل الآيلة للسقوط، وتحديد وتثمين الأراضي البديلة، والاعتمادات المقررة للمشروع 48 مليون جنيه.