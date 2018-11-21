جامعة سوهاج تستقبل أول وافد عربي لنيل الماجستير في جراحة العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

استقبل الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، أول وافد عربي للتسجيل لنيل درجة الماجستير في جراحة العظام بكلية الطب البشري، بحضور الدكتور حسان النعماني، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث.

وقال رئيس الجامعة إنه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين اتحاد روابط جراحة اليد العربية والجامعة، وتنفيذًا لتوصيات المؤتمر الدولي التاسع لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية الذي تم انعقاده منذ أيام بمدينة الأقصر، تمت الموافقة على تسجيل الطبيب معتز عبدالرحيم الجيار من مدينة بنغازي بدولة ليبيا، لنيل درجة الماجستير في جراحة العظام بقسم جراحة العظام بكلية الطب البشري.

فيما قال وكيل الكلية إن هذه الخطوة تعد نواة للتعاون المشترك بين اتحاد روابط الدول العربية والجامعة، لنقل الخبرات في مجال العظام بصفة عامة وجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بصفة خاصة إلى شباب الأطباء بالدول العربية، مضيفًا أن الطبيب معتز عبدالرحيم الجيار يعتبر أول وافد عربي يتقدم للتسجيل في هذه الدرجة العلمية.

بينما أوضح الدكتور شاذلي صالح موسي، رئيس قسم العظام إن هناك مقررات دراسية ثابتة لطلبة ماجستير جراحة العظام يشمل محاضرات وندوات دراسات عليا، وحضور العمليات الجراحية ومتابعة المرضى ما بعد العمليات بالعيادة الخارجية، وكيفية استقبال المصاب في الطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية.