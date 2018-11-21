بالصور.. محافظ أسوان يتفقد موقع حريق الجبانة الفاطمية ويحيل المسئولين للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان موقع الحريق الذي اندلع اليوم الأربعاء, في زراعات الهيش بالجبانة الفاطمية، بمدينة أسوان على مساحة 3 أفدنة، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق بالكامل بعد الدفع بــ6 عربات إطفاء.

رافق المحافظ اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن، وقرر اللواء أحمد إبراهيم، إحالة المسئولين في منطقة الآثار للتحقيق باعتباها الجهة المسئولة عن منطقة الجبانة الفاطمية، والتي كان عليها اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمينها ضد الحرائق.

ووجه رئيس مدينة أسوان إلى ضرورة دراسة الاستفادة من نباتات البوص والهيش من خلال إعادة تدويرها وتصنيع منتجات مثل الورق والخشب الحبيبي منها.

وأشاد اللواء أحمد إبراهيم بجهود رجال الحماية المدنية في سرعة احتواء الحريق، وتداعياته في وقت قياسي ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة للجبانة الفاطمية.