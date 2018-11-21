أبرزها حبس الفنان محمد رمضان وانقلاب أتوبيس مدارس.. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (مصراوي):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

انقلاب أتوبيس مدارس في نفق القطامية.. وإصابة تلميذين

انقلبت سيارة "مني باص" تابع لإحدى المدارس داخل نفق القطامية أمام القادم من محور الشهيد والمتجه إلى منطقة القطامية.. للتفاصيل اضغط هنا

الداخلية: تحديد هوية المتهمين بسرقة زوجة سفير دولة أجنبية في المعادي

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في تحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة هاتف محمول خاص بزوجة سفير إحدى الدول الأجنبية بالبلاد بأسلوب الخطف.. للتفاصيل اضغط هنا

مصدر أمني ينفي ما تم تداوله حول العثور على قنبلة بميدان الجيزة

نفى مصدر أمني ما تردد حول العثور على قنبلة بميدان الجيزة.. للتفاصيل اضغط هنا

بينهم سيدة.. ضبط 3 أفارقة في البساتين

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، سيدة وعاطلين "يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية "، تخصصوا في الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية، بمنطقة البساتين، وضُبط بحوزتهم 8830 دولارًا و14 ألف جنيه مصري، وإحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق.. للتفاصيل اضغط هنا

"بودرة و12 رصاصة".. مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة عن جثتي العبور

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إن حصر بلاغات التغيب أوضح أن جثتين الفتاتين المعثور عليهما في العبور ليستا من مدينة العبور.. للتفاصيل اضغط هنا

حبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين، بحبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه، وغرامة عشرة آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، لاتهامه بسب وقذف مدير عام قنوات "MBC مصر" محمد عبدالمتعال.. للتفاصيل اضغط هنا

النائب العام يصدر كتابًا دوريًا بشأن "عقوبات التعدي على أراضي الدولة"

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة العامة، بشأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتعدي الأشخاص أو الموظف العام على أراضي ومباني الدولة.. للتفاصيل اضغط هنا

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية "التلاعب بالبورصة" لـ 19 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المسماة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة" 19 يناير 2019 على أن تعقد جلسات المحاكمة بأكاديمية الشرطة.. للتفاصيل اضغط هنا

لفضّ الأحراز.. تأجيل محاكمة بديع و46 آخرين بـ"أحداث قسم العرب"

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 19ديسمبر.. للتفاصيل اضغط هنا