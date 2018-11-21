المريخ يسقط اتحاد العاصمة برباعية

حقق المريخ فوزاً كبيراً على فريق اتحاد العاصمة الجزائري بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب القلعة الحمراء، لحساب ذهاب دور الثمانية لكأس زايد للأندية العربية، سجل رباعية المريخ محمد عبدالرحمن 3 أهداف (هاتريك) وهدف لخالد النعسان في الشوط الأول وسجل اتحاد العاصمة هدف تقليص الفارق في الدقيقة 81 من الشوط الثاني وسيتجدد لقاء الفريقين في العاشر من ديسمبر المقبل في إياب هذه المرحلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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