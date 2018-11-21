بالفيديو : ربع نساء السودان يعانين من الإصابة بالسمنة والأسباب بعيدة عن (الأكل)

كشف الدكتور محمد عبدالله اختصاصي جراحات السمنة عن نسبة الإصابة بالسمنة المفرطة في السودان موضحاً بأنها تساوي 12% وقال إنها تنتشر بكثرة وسط النساء حيث توجد بين كل أربع نساء امرأة واحدة مصابة بالسمنة بينما نجد رجل واحد مصاب بالسمنة من بين كل 11 رجل.
وفي السياق نفى الدكتور محمد عبد الله ارتباط السمنة بكثرة الأكل عكس ما هو شائع بين الناس ، موضحاً بأن السمنة تنتج في الغالب من خلل في الهرمونات خاصة هرمون الجوع وهرمون الشبع ،مؤكداً بأنها تعود لأسباب وراثية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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