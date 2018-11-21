هكرز يستولى على صفحة المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان ويبتزه بنشر صور خليعة للحصول على المال

تعرضت الصفحة الرسمية على موقع “فيسبوك” للمراقب العام للإخوان المسلمين في السودان، الدكتور “عوض الله حسن”، لاختراق من قبل مجهولين، طالبوا بـ500 ريال سعودي تارة، ومبلغ 250 دولار تارة أخرى، بحسب ما تابع محرر “أخبار الخليج 365”

وكتب الهكرز على الصفحة، ” إذا كان لديك 500 ريال سعودي ، يمكنك استعادة موقعك” ، كما كتب في منشور آخر بالإنجليزية ” إذا كنت تريد إعادة صفحتك أدفع 250 دولار بواسطة paypal.

ونشر ‘الهكرز” صوراً خليعة لفتيات عاريات، كما أستبدل بروفايل المراقب العام، من صورته الشخصية إلى صورة فتاة عارية دون ملابس.

واستهجن رواد مواقع التواصل الحادثة واصفين إياه بالمصلح والداعية الذي ترك رغد العيش في الخليج، من أجل أن يكون بجوار أهله وعشيرته وأبناؤه خادماً مطيعاً لهم.

وعلق “أنس الصافي” د.عوض الله كان أستاذنا في كلية الطب، و هو قمة في العلم و الأخلاق، وأكيد التهكير واضح.

فيما قال “محمد هاشم” لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أني اختلف معه في اتجاهه السياسي، لكنه نعم الرجل، عرفته علماً على رأسه نور، اللهم أجره في مصيبته.

وناشد الداعية الإسلامي “محمد هاشم الحكيم” أصدقاؤه أن يساعدوا في استعادة صفحة الدكتور، قائلاً : الدكتور “عوض الله ” المراقب العام للإخوان المسلمين تم تهكير صفحته، ونشر صور خليعة بها، الرجل أصفى وأنقى من أن يشبهه مثل هذا، صحبته في الداخل والخارج وما رأينا منه إلا خيراً ، فأحسنوا الظن بأخيكم، يُرجى ممن له خبرة في التعامل مع التهكير مساعدة الدكتور.

وانتخب الدكتور “عوض الله حسن سيد أحمد” مراقباً عاماً للإخوان المسلمين بالسودان، في ديسمبر من العام 2017، وهو استشاري في طب الأطفال، وأستاذ جامعي بالجامعات السودانية.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)