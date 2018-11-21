ضبط مصنع شكولاتة مخالفاً للمواصفات بسوبا

تمكن الفريق الموحد لحماية المستهلك من ضبط مصنع شكولاتة مخالفاً للمواصفات والاشتراطات الصحية بالمنطقة الصناعية بسوبا . وذكر بيان للفريق الموحد بحسب سونا – أنه خلال مواصلته لحملاته المستهدفة للمصانع وبناء على معلومات توفرت بواسطة شعبة الميدان وبحضور مختص من المواصفات والمقاييس فرع ولاية الخرطوم ومباحث حماية المستهلك تمكن الفريق الموحد لحماية المستهلك من ضبط مصنع شكولاته مخالفاً للمواصفات والاشتراطات الصحية بالمنطقة الصناعية سوبا صافولا. وتم ضبط 1705علبة شكولاتة غير مطابقة للمواصفات و8 براميل دكوة -سوء تخزين- تستعمل في صناعة الشكولاتة و4 جوالات نشا -سوء تخزين- و-20 جوال شكولاتة تالفة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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