بالفيديو : كابوس وخطاف يكشفان طرق ترويج المخدرات وسط الطلاب والنساء وتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

بث الناشطان على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيديو درامي على يوتيوب كابوس وخطاف – بثا مقطعاً درامياً صورا فيه طرق ترويج المخدرات للشباب خاصة وسط الطلاب وكذلك بين النساء اللاتي يبحثن عن السمنة بواسطة حبوبة السمنة .

وأظهر المقطع الدرامي الطرق المختلفة التي يتحصل الشباب عبرها على الأموال التي يشترون بها المخدرات مثل السرقة والاحتيال وخلافها من طرق غير مشروعة.

المقطع الدرامي وجد ردود أفعال متباينة وتفاعلا كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاوتت ما بين الرفض والقبول ومستنكر ومعجب حيث كتب أحد المعلقين قائلاً ( اللهم احفظ السودان ، هذا ليس من أخلاقياتنا ولا من عادتنا، هذه أشياء دخيله). .بينما كتب آخر مشيداً بالعمل قائلاً :(والله يا كابوس انت الشغل زاتو أحييك على التمثيل لأنو أقرب من الواقع أنا من أشد المعجبين بيك) معلق آخر أبدى ملاحظة حول العمل قال ( الشغل ناقص بعد الأدوار التمثيلية مفروض يكون في وصف توجيهي عن مخاطر الحبوب المخدرة والتحذير منها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)